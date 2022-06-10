У роботі Приват24 стався збій: в чому причина

У роботі мобільного банкінгу Приват24 стався збій. У деяких користувачів виникають проблеми при здійсненні платежів.
Про це повідомляє в коментарі РБК-Україна розповів речник банку Серга Олег.
"Ситуативна (проблема - ред.) у деяких клієнтів через пікове навантаження платежів. Протягом години повністю нормалізується", - пояснив він.
Зазначимо, що сьогодні при здійсненні платежів у додатку Приват24 клієнти зіткнулися з проблемою, їм відображалося повідомлення, що "сервер не відповідає".
Фото: у роботі Приват24 стався збій (скрін / РБК-Україна)
Нагадаємо, минулого місяця в роботі Приват24 також спостерігалася схожа проблема.
Додамо, у Приват24 з'явилася нова функція.
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