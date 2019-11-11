В работе Приват24 произошел сбой

В приложение государственного ПриватБанка "Приват24" произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Сообщается, что на данный момент существует задержка при проведении платежей в Приват24 со статусом "Новый".

"Рекомендуем Вам не повторять платежи и ожидать проведения. Ориентировочный срок решения - до 17:00. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщали в тех-поддержке банка.

Сообщается, что сбой в работе связан с "Днем холостяка", который устраивает интернет-магазин Aliexpress. Как отметили в пресс-службе банка, сегодня в 12:00 банк обслуживал до 70 000 платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей.

Напомним, 13 сентября в работе Приватбанка произошел сбой, в частности в "Приват24" наблюдались трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций с карточками в банкоматах, POS-терминалах.