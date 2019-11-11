В роботі Приват24 стався збій

У додатку державного ПриватБанку "Приват24" стався збій. Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на прес-службу банку.

Повідомляється, що на даний момент існує затримка при проведенні платежів в Приват24 зі статусом "Новий".

"Рекомендуємо Вам не повторювати платежі і очікувати проведення. Орієнтовний термін рішення - до 17:00. Приносимо вибачення за доставлені незручності", - повідомляли в тих-підтримці банку.

Повідомляється, що збій в роботі пов'язаний з "Днем холостяка", який влаштовує інтернет-магазин Aliexpress. Як відзначили в прес-службі банку, сьогодні о 12:00 банк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи. Через це сформувалася черга платежів.

Нагадаємо, 13 вересня у роботі ПриватБанку стався збій, зокрема в "Приват24" спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах.