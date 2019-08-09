В Киеве на два дня перекроют Крещатик

Фото: Крещатик (Євгеній Жуков facebook)

Хрещатик будет перекрыт с 20:00 9 августа до 06:00 11 августа

В Киеве на два дня перекроют главную улицу столицы - Крещатик в связи с проведением фестиваля "Сильные Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, во время подготовки локации и в течение фестиваля часть улицы Крещатик (от пересечения с улицей Прорезной до пересечения с улицей Богдана Хмельницкого) будет закрыта для автомобильного движения.

Запрет движения всех видов транспортных средств продлится с 20:00 9 августа до 06:00 11 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве со 2 по 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Во время работ будет ограничено для проезда 1,5 полосы движения. После этого этапа дорожники будут ремонтировать шов на другой половине эстакады в этом же направлении.

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Кроме того, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.