В работе метро Киева сегодня возможны изменения

В Киеве сегодня, 19 июля, может быть частично ограничена работа станций метро "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

Отмечается, что возможные изменения в работе метро вызваны проведением массовых мероприятий на Подоле.

"19 июля 2019 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход (закрытие) для пассажиров станций "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", - сообщает пресс-служба метрополитена.

Также, известно что в Киеве, В Киеве, 20 июля, частично ограничат движение на правобережной розвязке моста Патона, в связи с проведением ремонтных работ.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве на проспекте Палладина с 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между бульваром Вернадского и улицей Ефремова и развязкой на проспектах Палладина и Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.