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В Киеве ограничат движение на мосту Патона

Новости » Общество    19.07.2019 - 11:50
В Киеве ограничат движение на мосту Патона
Фото: мост Патона (wikimedia.org Xsandriel)

Ограничение будет действовать с 20:00 19 июля до 06:00 20 июля

В Киеве, 20 июля, частично ограничат движение на правобережной розвязке моста Патона, в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в "Киевавтодоре", на этой развязке будет проводиться очередной этап текущего среднего ремонта.

"С 20:00 19 июля до 06:00 20 июля на правобережной развязке моста имени Патона ограничат движение: дорожники будут вкладывать верхний слой асфальта на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов", - предупреждают в КГГА.

В Киеве ограничат движение на мосту ПатонаФото: движение ночью 20 июля на правобережной развязке моста имени Патона

Напомним, в Киеве на проспекте Палладина с 9:00 19 июля до 9:00 21 июля будет частично ограничено движение на участке между бульваром Вернадского и улицей Ефремова и развязкой на проспектах Палладина и Победы.

Как сообщает РБК-Украина, в пятницу, 19 июля, в Киеве может быть частично ограничена работа станций метро "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь". Изменения в работе метро вызванные проведением массовых мероприятий на Подоле.

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