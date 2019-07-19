В роботі метро Києва сьогодні можливі зміни

У Києві сьогодні, 19 липня, може бути частково обмежено роботу станцій метро "Контрактова площа" і "Поштова площа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

Зазначається, що можливі зміни в роботі метро викликані проведення масових заходів на Подолі.

"19 липня 2019 року у зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження на вхід (закриття) для пасажирів станцій "Контрактова площа", "Поштова площа", - повідомляє прес-служба метрополітену.

Також, відомо що у Києві, 20 липня, частково обмежать рух на правобережній розв'язці моста Патона, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Як повідомляло РБК-Україна , у Києві на проспекті Палладіна із 9:00 19 липня до 9:00 21 липня буде частково обмежено рух на ділянці між бульваром Вернадського і вулицею Єфремова та розв’язкою на проспектах Палладіна і Перемоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.