В работе Instagram произошел масштабный сбой

По данным сервиса, проблемы в работе Instagram начались около 16:00. В моменте число жалоб от пользователей превышало тысячу.

Отмечается, что более 60% пользователей испытывают проблемы с приложением, по 20% - с сайтом и подключением к серверу.

На проблемы с Instagram больше всего жаловались пользователи с Украины, Беларуси и России.

Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)