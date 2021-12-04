У роботі Instagram стався масштабний збій

За даними сервісу, проблеми в роботі Instagram почалися близько 16:00. У моменті число скарг від користувачів перевищувало тисячу.

Відзначається, що понад 60% користувачів відчувають проблеми з додатком, по 20% - з сайтом і підключенням до сервера.

На проблеми з Instagram найбільше скаржилися користувачі з України, Білорусі та Росії.

Фото: у Instagram стався масштабний збій (Downdetector)