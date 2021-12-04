В работе Instagram произошел масштабный сбой
Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Getty Images)
В субботу, 4 декабря, пользователи Instagram пожаловались на проблемы с социальной сетью. Причины сбоя пока неизвестны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
По данным сервиса, проблемы в работе Instagram начались около 16:00. В моменте число жалоб от пользователей превышало тысячу.
Отмечается, что более 60% пользователей испытывают проблемы с приложением, по 20% - с сайтом и подключением к серверу.
На проблемы с Instagram больше всего жаловались пользователи с Украины, Беларуси и России.
Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)
Напомним, последний раз сбой в работе Instagram был зафиксирован 19 ноября.