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В работе Instagram произошел масштабный сбой

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Суббота 04 декабря 2021 17:16
В работе Instagram произошел масштабный сбой Фото: в Instagram произошел масштабный сбой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 4 декабря, пользователи Instagram пожаловались на проблемы с социальной сетью. Причины сбоя пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По данным сервиса, проблемы в работе Instagram начались около 16:00. В моменте число жалоб от пользователей превышало тысячу.

Отмечается, что более 60% пользователей испытывают проблемы с приложением, по 20% - с сайтом и подключением к серверу.

На проблемы с Instagram больше всего жаловались пользователи с Украины, Беларуси и России.

В работе Instagram произошел масштабный сбойФото: в Instagram произошел масштабный сбой (Downdetector)

Напомним, последний раз сбой в работе Instagram был зафиксирован 19 ноября.

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