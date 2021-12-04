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У роботі Instagram стався масштабний збій

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Субота 04 грудня 2021 17:16
У роботі Instagram стався масштабний збій Фото: в Instagram стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 4 грудня, користувачі Instagram поскаржилися на проблеми з соціальною мережею. Причини збою поки невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

За даними сервісу, проблеми в роботі Instagram почалися близько 16:00. У моменті число скарг від користувачів перевищувало тисячу.

Відзначається, що понад 60% користувачів відчувають проблеми з додатком, по 20% - з сайтом і підключенням до сервера.

На проблеми з Instagram найбільше скаржилися користувачі з України, Білорусі та Росії.

У роботі Instagram стався масштабний збій

Фото: у Instagram стався масштабний збій (Downdetector)

Нагадаємо, останній раз збій в роботі Instagram був зафіксований 19 листопада.

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