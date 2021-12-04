У роботі Instagram стався масштабний збій
Фото: в Instagram стався масштабний збій (Getty Images)
У суботу, 4 грудня, користувачі Instagram поскаржилися на проблеми з соціальною мережею. Причини збою поки невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
За даними сервісу, проблеми в роботі Instagram почалися близько 16:00. У моменті число скарг від користувачів перевищувало тисячу.
Відзначається, що понад 60% користувачів відчувають проблеми з додатком, по 20% - з сайтом і підключенням до сервера.
На проблеми з Instagram найбільше скаржилися користувачі з України, Білорусі та Росії.
Фото: у Instagram стався масштабний збій (Downdetector)
Нагадаємо, останній раз збій в роботі Instagram був зафіксований 19 листопада.