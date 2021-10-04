В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел масштабный сбой

Instagram, Facebook и WhatsApp стали одновременно недоступны для пользователей всего мира. Подробности сбоя пока неизвестны.
Подробности сбоя - в материале РБК-Украина.
Глобальный сбой произошел в работе Instagram, Facebook, WhatsApp. Не работают ни сайты, ни приложения.
Стоит отметить, что сервисы стали одновременно недоступны около 18:40 по киевскому времени. Сбой носит глобальный характер.
На работу Facebook жалуются пользователи Центральной та Западной Европы.
Фото: сбой в работе Facebook (downdetector)
В частности, сбой WhatsApp наблюдается на территории Западной Европы, восточной части США и Мексики.
Instagram прекратил работать у пользователей из Западной Европы, Восточной и западной части США.
Фото: сбой в работе Instagram (downdetector)