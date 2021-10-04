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У роботі Instagram, Facebook та WhatsApp стався масштабний збій

Автор: Сергій Пишкін

Instagram, Facebook та WhatsApp стали одночасно недоступні для користувачів усього світу. Подробиці збою наразі невідомі.

Подробиці збою - в матеріалі РБК-Україна.

Глобальний збій стався в роботі Instagram, Facebook, WhatsApp. Не працюють ні сайти, ні додатки.

Варто відзначити, що сервіси стали одночасно недоступні близько о 18:40 за київським часом. Збій носить глобальний характер.

На роботу Facebook скаржаться користувачі цент Центральної та Західної Європи.

Фото: збій в роботі Facebook (downdetector)

Зокрема, збій WhatsApp спостерігається на території Західної Європи, східної частини США та Мексики.

Фото: збій в роботі WhatsApp (downdetector)

Instagram припинив працювати у користувачів з Західної Європи, східної та західної частини США.

Фото: збій в роботі Instagram (downdetector)

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