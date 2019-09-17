ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У роботі Google стався масштабний збій

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 13:20
У роботі Google стався масштабний збій
Ілюстративне фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Вранці в роботі пошукової системи Google стався масштабний збій

У роботі пошукової системи Google стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опубліковані на сайті Downdetector.

Зазначається, що вранці, 17 вересня, в роботі пошукової системи Google стався масштабний збій. Проблеми із пошуковиком почалася близько 3 години ночі та продовжуються досі.

"Частина людей скаржилася, що у них www.google.com не працює ні на телефоні, ні на комп'ютері. Інші помітили помилку сервера - саме такі повідомлення стали приходити при спробі виконати пошуковий запит", - йдеться у повідомленні.

Були скарги і на те, що Google працює тільки в додатку і то частково, наприклад, не завантажуються картинки. А ось в браузері Chrome у багатьох вилазило оповіщення про відсутність інтернет-підключення.

При цьому зранку, 17 вересня, в YouTube стало неможливо отримати код для вставки відео - він просто не відображається.

Також в Україні постраждали від збоїв у роботі сервісу.

Нагадаємо, у роботі "Приватбанку" стався масштабний збій. Спостерігалися труднощі при оплаті в Інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах, платежів "Приват24".

Як повідомляє РБК-Україна, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, в результате чего соцсеть перестала работать в нескольких странах. Как свидетельствуют данные, на проблемы в работе соцсети жаловались в большинстве жители Соединенных Штатов Америки, Испании и России.

У США почали антимонопольне розслідування відносно 4 інтернет-гігантів Google заплатить майже 1 млрд євро в податковому спорі
Новини України Googleсбой в работе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся