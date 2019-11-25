В работе Facebook произошел масштабный сбой

Иллюстративное фото (pixabay/LoboStudioHamburg)

Социальная сеть работала с перебоями в нескольких странах

В понедельник, 25 ноября, в работе социальной сети Facebook обнаружен сбой в нескольких странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как сообщается, на неполадки в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра.

У большей части пользователей (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в свой аккаунт, у 13% пользователей соцсеть вообще не функционирует.

Напомним, последний глобальный сбой в работе соцсети был зафиксирован 19 ноября. На сбой жаловались жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея. Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Еще ранее сообщалось, что 12 ноября сервис Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram по всему миру. На проблемы в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Британии, Венгрии и Турции. Чаще всего проблемы возникали с загрузкой ленты новостей.