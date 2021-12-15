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В работе Facebook и Messenger произошел сбой

Автор: Дмитрий Кузнецов

В работе социальной сети Facebook и мессенджера Messenger произошел глобальный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с входом в аккаунт, работу сайта и приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

Сообщения о проблемах в работе Facebook появились около 19:00 по киевскому времени. После 21:00 количество жалоб от пользователей увеличилось. Также наблюдаются небольшие сбои в приложении Messenger.

Большинство пользователей соцсети Facebook жалуются на проблему с авторизацией (57%), у 35% не работает веб-сайт, еще 8% испытывают проблемы с приложением.

Проблемы в работе Facebook фиксируют в США, Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании и других стран.

Фото: в Facebook произошел сбой (Downdetector)

Проблемы также испытывают пользователи Messenger. Более 50% из них не могут авторизоваться, 26% - столкнулись с трудностями в работе приложения, 23% - не могут отправить сообщения.

Фото: в Messenger произошел сбой (Downdetector)

Напомним, последний раз сбой в работе Facebook наблюдался 7 декабря. Тогда вместе с соцсетью с перебоями работали онлайн-кинотеатры и интернет-магазины.

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