В работе Facebook и Messenger произошел сбой

Сообщения о проблемах в работе Facebook появились около 19:00 по киевскому времени. После 21:00 количество жалоб от пользователей увеличилось. Также наблюдаются небольшие сбои в приложении Messenger.

Большинство пользователей соцсети Facebook жалуются на проблему с авторизацией (57%), у 35% не работает веб-сайт, еще 8% испытывают проблемы с приложением.

Проблемы в работе Facebook фиксируют в США, Канады, Германии, Франции, Италии, Великобритании и других стран.

Фото: в Facebook произошел сбой (Downdetector)

Проблемы также испытывают пользователи Messenger. Более 50% из них не могут авторизоваться, 26% - столкнулись с трудностями в работе приложения, 23% - не могут отправить сообщения.

Фото: в Messenger произошел сбой (Downdetector)