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У роботі Facebook і Messenger стався збій

Автор: Дмитрий Кузнецов

У роботі соціальної мережі Facebook і месенджера Messenger стався глобальний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з входом в аккаунт, роботу сайту і додатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Повідомлення про проблеми в роботі Facebook з'явилися близько 19:00 за київським часом. Після 21:00 кількість скарг від користувачів збільшилася. Також спостерігаються невеликі збої в додатку Messenger.

Більшість користувачів соцмережі Facebook скаржаться на проблему з авторизацією (57%), у 35% не працює вебсайт, ще 8% відчувають проблеми з додатком.

Проблеми в роботі Facebook фіксують в США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Великобританії та інших країн.

Фото: у Facebook стався збій (Downdetector)

Проблеми також мають користувачі Messenger. Понад 50% їх не можуть авторизуватися, 26% - зіштовхнулися з труднощами у роботі програми, 23% - що неспроможні надіслати повідомлення.

Фото: у Messenger стався збій (Downdetector)

Нагадаємо, востаннє збій у роботі Facebook спостерігався 7 грудня. Тоді разом із соцмережею з перебоями працювали онлайн-кінотеатри та інтернет-магазини.

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