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В работе Facebook, Netflix и Disney+ произошел глобальный сбой

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Вторник 07 декабря 2021 19:21
В работе Facebook, Netflix и Disney+ произошел глобальный сбой Фото: В работе Facebook, Netflix и Disney+ произошел глобальный сбой (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 7 декабря, в работе социальных сетей и онлайн-кинотеатров произошел сбой. Некоторые сервисы начали работать с перебоями, причины которых пока не известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По данным сервиса, 74% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жалуются на работу сайта, 14% не могут войти в свою учетную запись, 13% испытывают проблемы при работе с приложением.

Серьезный сбой также отмечается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. Из-за этого не работают Amazon Prime Video, магазин Amazon, Amazon Prime Music, Alexa.

В основном о неполадках сообщили жители США. Жалобы также поступают из Великобритании и Канады.

Также сбой в работе облачного сервиса Amazon привело к проблемам у ряда других сервисов, включая Facebook, Disney+, Tinder и Netflix.

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