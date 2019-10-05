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К работе на деоккупированных территориях Донбасса подготовлены 800 полицейских

Новости » Общество    05.10.2019 - 16:24
К работе на деоккупированных территориях Донбасса подготовлены 800 полицейских
Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Полиция разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в ОРДЛО

Около 800 полицейских уже подготовлены для работы на деоккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

В полиции сообщили, что "для работы на деоккупированных территориях уже подготовлены около 800 полицейских, предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений".

В настоящее время полиция Донецкой области разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, первоочередные мероприятия относительно обеспечения публичной безопасности и защиты прав граждан.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко конкретизировал несколько условий разведения войск на Донбассе. По словам Пристайко, отвод войск происходит на 8 день после того, как 7 дней до этого соблюдался режим тишины. Добавим, Глава комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко отметил, что отвод планируется только на 1 км.

Украина сделала возможным проведение саммита Нормандской четверки, согласовав текст так называемой формулы Штайнмайера и разведение войск на Донбассе, и теперь ожидает шагов России, которые откроют путь к восстановлению ее суверенитета над оккупированными районами.

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