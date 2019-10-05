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До роботи на деокупованих територіях Донбасу підготовлені 800 поліцейських

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 16:24
До роботи на деокупованих територіях Донбасу підготовлені 800 поліцейських
Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Поліція розробляє порядок функціонування поліцейських підрозділів у ОРДЛО

Близько 800 поліцейських вже підготовлені для роботи на деокупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

У поліції повідомили, що "для роботи на деокупованих територіях вже підготовлено близько 800 поліцейських, передбачено ресурси для безперебійної діяльності підрозділів".

В даний час поліція Донецької області розробляє порядок функціонування поліцейських підрозділів в окремих районах Донецької і Луганської областей, першочергові заходи щодо забезпечення публічної безпеки та захисту прав громадян.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко конкретизував кілька умов розведення військ на Донбасі. За словами Пристайка, відведення військ відбувається на 8 день після того, як 7 днів до цього дотримувався режим тиші. Додамо, Голова комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Богдан Яременко зазначив, що відвід планується тільки 1 км.

Україна зробила можливим проведення саміту Нормандської четвірки, погодивши текст так званої формули Штайнмайера і розведення військ на Донбасі, і тепер очікує кроків Росії, які відкриють шлях до відновлення її суверенітету над окупованими районами.

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