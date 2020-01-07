В работе бориспольского экспресса произошел сбой

В работе поезда украинского производства, который следует по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь" произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Указано, что поезд сегодня, 7 января, совершил вынужденную остановку возле станции Демеевская.

"Сегодня, 7 января 2020 года около 13:30 возле станции Демеевская (м. Киев) поезд, совершавший рейс по маршруту "Киев-Пассажирский" - аэропорт "Борисполь" совершил вынужденную остановку. Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолет. Их пересадили в другой подвижной состав и доставили в аэропорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожники ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава.

"В "Укрзализныце" будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-производителю", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в конце декабря "Укрзализныця" запустила новый дизель-поезд украинского производства на маршруте Kyiv Boryspil Express. В составе поезда 3 вагона - это 170 мест для сидения, а с учетом стоячих пассажиров - 470 мест.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" отправила в первый рейс скоростной экспресс сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь".