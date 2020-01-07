У роботі бориспільського експреса стався збій

У роботі потяга українського виробництва, який слідує за маршрутом Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль" стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Вказано, що поїзд сьогодні, 7 січня, зробив вимушену зупинку біля станції Деміївська.

"Сьогодні, 7 січня 2020 року близько 13:30 поблизу станції Деміївська (м. Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом "Київ-Пасажирський" - аеропорт "Бориспіль" зробив вимушену зупинку. Залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Їх було пересаджено в інший рухомий склад та доправлено до аеропорту", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу.

"В "Укрзалізниці" буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу-виробнику", - поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, у кінці грудня "Укрзалізниця" запустила новий дизель-поїзд українського виробництва на маршруті Kyiv Boryspil Express. У складі поїзда 3 вагони - це 170 місць для сидіння, а з урахуванням стоячих пасажирів - 470 місць.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 листопада 2018 року "Укрзалізниця" відправила в перший рейс швидкісний експрес сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".