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Работают как рация: Samsung расширила функционал Galaxy Watch 4 новым приложением

Автор: Сергей Пышкин

Южнокорейская компания Samsung обновила свои смарт-часы Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic до поддержки двусторонней голосовой связи. Новая функция будет осуществляться благодаря приложению WalkieTalkie.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Отметим, что приложение Walkie-Talkie пока доступно только для Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic. Программа позволяет пользователям общаться между собой через гаджет. Также интересно, что о разработке приложения говорили еще до начала анонса новой модели смарт-часов.

Соответствующая функция также есть и у часов от компании Apple. Она стала доступной после обновления операционной системы до WatchOS 5. Впрочем, в отличие от WalkieTalkie "яблоко" поддерживает связь максимум двух человек.

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SamsungЮжная Корея