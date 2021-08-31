RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Працюють як рація: Samsung розширила функціонал Galaxy Watch 4 новим додатком

Автор: Сергій Пишкін

Південнокорейська компанія Samsung оновила свої смартгодинники Galaxy Watch 4 й Watch 4 Classic до підтримки двостороннього голосового зв'язку. Нова функція здійснюватиметься завдяки додатку WalkieTalkie.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Відзначимо, що додаток Walkie-Talkie наразі доступний лише для Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic. Програма дозволяє користувачам спілкуватися між собою через гаджет. Також цікаво, що про розробку додатку говорили ще до початку анонсу нової моделі смартгодинників.

Відповідна функція є також й у годинників від компанії Apple. Вона стала доступною після оновлення операційної системи до WatchOS 5. Втім, на відмінну від WalkieTalkie "яблуко" підтримує зв’язок максимум двох людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
SamsungЮжная Корея