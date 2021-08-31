Працюють як рація: Samsung розширила функціонал Galaxy Watch 4 новим додатком

Відзначимо, що додаток Walkie-Talkie наразі доступний лише для Galaxy Watch 4 і Watch 4 Classic. Програма дозволяє користувачам спілкуватися між собою через гаджет. Також цікаво, що про розробку додатку говорили ще до початку анонсу нової моделі смартгодинників.

Відповідна функція є також й у годинників від компанії Apple. Вона стала доступною після оновлення операційної системи до WatchOS 5. Втім, на відмінну від WalkieTalkie "яблуко" підтримує зв’язок максимум двох людей.