Работающим пенсионерам повысили выплаты

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пересчет произошел автоматически с 1 апреля

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля 2020 года провел автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий и продолжали работать. Об этом сообщает пре-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, полученного по февраль 2020 года.

При проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант:

с учетом всего страхового стажа;

с учетом страхового стажа и заработной платы.

"В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тыс. человек. Средний размер повышения - 170,80 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине приписал всем пенсионерам находиться на самоизоляции. Исключение составляют лишь те, которые задействованы в мероприятиях по предотвращению COVID-19 или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.