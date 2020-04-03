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Работающим пенсионерам повысили выплаты

Новости » Экономика     03.04.2020 - 17:12
Работающим пенсионерам повысили выплаты
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пересчет произошел автоматически с 1 апреля

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля 2020 года провел автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий и продолжали работать. Об этом сообщает пре-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, перерасчет пенсий проведен без обращений пенсионеров с учетом страхового стажа, полученного по февраль 2020 года.

При проведении перерасчета выбран более выгодный для пенсионера вариант:

  • с учетом всего страхового стажа;
  • с учетом страхового стажа и заработной платы.

"В результате перерасчета размер пенсии увеличен для 357,1 тыс. человек. Средний размер повышения - 170,80 грн", - говорится в сообщении.

Работающим пенсионерам повысили выплаты

Напомним, Кабинет министров на время карантина в Украине приписал всем пенсионерам находиться на самоизоляции. Исключение составляют лишь те, которые задействованы в мероприятиях по предотвращению COVID-19 или обеспечивают работу объектов критической инфраструктуры.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил постановление "Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельных категорий населения в 2020 году", который предусматривает индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

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