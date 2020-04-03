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Працюючим пенсіонерам підвищили виплати

Новини » Економіка     03.04.2020 - 17:12
Працюючим пенсіонерам підвищили виплати
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перерахунок відбувся автоматично з 1 квітня

Пенсійний фонд України з 1 квітня 2020 року провів автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсій продовжували працювати. Про це повідомляє пре-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, перерахунок пенсій проведено без звернень пенсіонерів з урахуванням страхового стажу, набутого по лютий 2020 року.

При проведенні перерахунку обрано більш вигідний для пенсіонера варіант:

  • -з урахуванням лише страхового стажу;
  • з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

"У результаті перерахунку розмір пенсії збільшено 357,1 тисячі осіб. Середній розмір підвищення - 170,80 грн", - йдеться в повідомленні.

Працюючим пенсіонерам підвищили виплати

Нагадаємо, Кабінет міністрів на час карантину в Україні приписав усім пенсіонерам перебувати на самоізоляції. Виняток становлять лише ті, які задіяні в заходах щодо запобігання COVID-19 або забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

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