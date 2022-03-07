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Работа учебных заведений после каникул. Новые рекомендации Минобразования

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Украина, Понедельник 07 марта 2022 19:45
Работа учебных заведений после каникул. Новые рекомендации Минобразования Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Юрий Дощатов

Министерство образования рекомендует детским и учебным заведениям после каникул принимать решение о продолжении занятий исходя из ситуации с безопасностью в регионах. Студентам, которые пребывают в рядах вооруженных сил и теробороны и волонтерам - предоставить академотпуска.

Об этом сообщает РБК-Украины ссылаясь на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Он отметил, что боевые действия в стране продолжаются, но в некоторых регионах ситуация относительно спокойная и нужно обеспечить право каждого участника процесса на образование.

Исходя из новых рекомендаций, разработанных министерством, детским садам рекомендовано временно приостановить образовательный процесс, учитывая, что в большинстве регионов объявляются сигналы воздушной тревоги.

Другим учебным заведениям рекомендовано или временно приостановка образовательный процесс, или организовывать его динстанционно при согласовании с военно-гражданскими администрациями.

Для учеников заведений общего среднего образования из числа внутренне перемещенных или эвакуированных из мест постоянного проживания обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей в индивидуальной, экстернатной, смешенной форме. Но они могут обучаться и в учреждениях по месту пребывания, но тоже по заявлению одного из родителей.

В ПТУ рекомендуют теоретическую часть преподавать используя дистанционные форму обучения. Практические занятия при невозможности из проведения в обычном режиме, тоже рекомендуют проводить дистанционно. Если это невозможно, то практические занятия могут быть перенесены на послевоенное время. Для первых и вторых курсов часы теоретической и практической подготовки могут быть перенесены на следующий учебный год.

Колледжам и университетам рекомендовано начать учебный процесс в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах. «Где ситуация позволяет, рекомендуем начать учебный процесс дистанционно или в смешанном формате», - заявил Шкарлет.

Минобразования рекомендует установить индивидуальные график обучения или предоставление академических отпусков для тех студентов, которые пребывают в рядах вооруженных сил, отрядах территориальной обороны или занимаются волонтерской деятельностью.

25 февраля Министерство образования рекомендовало преостановить образовательный процесс и ввести каникулы на 2 недели.

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