Работа учебных заведений после каникул. Новые рекомендации Минобразования

Министерство образования рекомендует детским и учебным заведениям после каникул принимать решение о продолжении занятий исходя из ситуации с безопасностью в регионах. Студентам, которые пребывают в рядах вооруженных сил и теробороны и волонтерам - предоставить академотпуска.

Об этом сообщает РБК-Украины ссылаясь на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Он отметил, что боевые действия в стране продолжаются, но в некоторых регионах ситуация относительно спокойная и нужно обеспечить право каждого участника процесса на образование.

Исходя из новых рекомендаций, разработанных министерством, детским садам рекомендовано временно приостановить образовательный процесс, учитывая, что в большинстве регионов объявляются сигналы воздушной тревоги.

Другим учебным заведениям рекомендовано или временно приостановка образовательный процесс, или организовывать его динстанционно при согласовании с военно-гражданскими администрациями.

Для учеников заведений общего среднего образования из числа внутренне перемещенных или эвакуированных из мест постоянного проживания обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей в индивидуальной, экстернатной, смешенной форме. Но они могут обучаться и в учреждениях по месту пребывания, но тоже по заявлению одного из родителей.

В ПТУ рекомендуют теоретическую часть преподавать используя дистанционные форму обучения. Практические занятия при невозможности из проведения в обычном режиме, тоже рекомендуют проводить дистанционно. Если это невозможно, то практические занятия могут быть перенесены на послевоенное время. Для первых и вторых курсов часы теоретической и практической подготовки могут быть перенесены на следующий учебный год.

Колледжам и университетам рекомендовано начать учебный процесс в зависимости от ситуации с безопасностью в регионах. «Где ситуация позволяет, рекомендуем начать учебный процесс дистанционно или в смешанном формате», - заявил Шкарлет.

Минобразования рекомендует установить индивидуальные график обучения или предоставление академических отпусков для тех студентов, которые пребывают в рядах вооруженных сил, отрядах территориальной обороны или занимаются волонтерской деятельностью.