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Робота навчальних закладів після канікул. Нові рекомендації Міносвіти

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Україна, Понеділок 07 березня 2022 19:45
Робота навчальних закладів після канікул. Нові рекомендації Міносвіти Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна )
Автор: Юрій Дощатов

Міністерство освіти рекомендує дитячим та навчальним закладам після канікул приймати рішення про продовження занять виходячи із ситуації з безпекою в регіонах. Студентам, які перебувають у лавах Збройних сил і тероборони та волонтерам - надати академвідпустку.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Він зазначив, що бойові дії в країні тривають, але в деяких регіонах ситуація відносно спокійна і потрібно забезпечити право кожного учасника процесу на освіту.

Виходячи з нових рекомендацій, розроблених Міністерством, дитячим садкам рекомендовано тимчасово призупинити освітній процес, враховуючи, що в більшості регіонів оголошуються сигнали повітряної тривоги.

Іншим навчальним закладам рекомендовано або тимчасово призупиняти освітній процес, або організовувати його дінстанційно при погодженні з військово-цивільними адміністраціями.

Для учнів закладів загальної середньої освіти з числа внутрішньо переміщених або евакуйованих з місць постійного проживання навчання може бути організовано за заявою одного з батьків в індивідуальній, екстернатній, змішаній формі. Але вони можуть навчатися і в установах за місцем перебування, але теж за заявою одного з батьків.

У ПТУ рекомендують теоретичну частину викладати використовуючи дистанційні форми навчання. Практичні заняття при неможливості з проведення в звичайному режимі, теж рекомендують проводити Дистанційно. Якщо це неможливо, то практичні заняття можуть бути перенесені на повоєнний час. Для перших і других курсів години теоретичної та практичної підготовки можуть бути перенесені на наступний навчальний рік.

Коледжам та університетам рекомендовано розпочати навчальний процес залежно від ситуації з безпекою в регіонах. "Де ситуація дозволяє, рекомендуємо почати навчальний процес Дистанційно або в змішаному форматі», - заявив Шкарлет.

Міносвіти рекомендує встановити індивідуальні графік навчання або надання академічних відпусток для тих студентів, які перебувають у лавах Збройних сил, загонах територіальної оборони або займаються волонтерською діяльністю.

25 лютого Міністерство освіти рекомендувало преостановити освітній процес і ввести канікули на 2 тижні.

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школа Сергій Шкарлет
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