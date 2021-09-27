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Работали курьерами вместо учебы: в Харькове обнаружили пятерых нелегалов

Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове правоохранители в ходе операции "Мигрант" обнаружили пятерых нелегалов. Они работали курьерами вместо учебы в учреждениях высшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Полицейские установили пять человек, из которых трое - граждане Узбекистана, гражданин Марокко и гражданин Египта, приехавшие в Украину для учебы.

"Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел", - отметили в полиции.

На нелегалов составили протоколы по ст. 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть нарушение иностранцами правил пребывания в Украине.

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Харьков