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Працювали кур'єрами замість навчання: у Харкові виявили п'ятьох нелегалів

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові правоохоронці в ході операції "Мігрант" викрили п'ятьох нелегалів. Вони працювали кур'єрами замість навчання у закладах вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Поліцейські встановили п’ять осіб, з яких троє - громадяни Узбекистану, громадянин Марокко та громадянин Єгипту, які приїхали в Україну для навчання.

"Замість занять зазначені іноземці працювали кур’єрами у службах доставки їжі. Відповідних дозволів на працевлаштування ніхто з них не мав", - зазначили в поліції.

На нелегалів склали протоколи за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення іноземцями правил перебування в Україні.

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Харків