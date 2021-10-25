"Работали" на иностранных хакеров: разоблачена схема легализации средств через криптовалюты

В Украине разоблачена масштабная схема по легализации средств в особо крупных размерах для иностранных хакеров. Злоумышленники воровали криптовалюты из ряда цифровых кошельков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что группа лиц, маскируясь под разными ник-неймами в сети Darknet, использовали сеть подставных лиц, финансовых сервисов и проводили сложные операции по легализации преступных доходов в интересах киберпреступников.

Так, во время проведения обысков правоохранители обнаружили схему создания, использования и сбыта самодельных программно-аппаратных средств, на которые злоумышленники заранее прописывали вредоносное программное обеспечение.

В частности, с его помощью они получали доступ к цифровым кошелькам жертв с целью дальнейшего скрываемого похищения из них криптовалют.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к уголовной ответственности иностранных заказчиков махинаций.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)