"Работали" на иностранных хакеров: разоблачена схема легализации средств через криптовалюты
В Украине разоблачена масштабная схема по легализации средств в особо крупных размерах для иностранных хакеров. Злоумышленники воровали криптовалюты из ряда цифровых кошельков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Установлено, что группа лиц, маскируясь под разными ник-неймами в сети Darknet, использовали сеть подставных лиц, финансовых сервисов и проводили сложные операции по легализации преступных доходов в интересах киберпреступников.
Так, во время проведения обысков правоохранители обнаружили схему создания, использования и сбыта самодельных программно-аппаратных средств, на которые злоумышленники заранее прописывали вредоносное программное обеспечение.
В частности, с его помощью они получали доступ к цифровым кошелькам жертв с целью дальнейшего скрываемого похищения из них криптовалют.
Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к уголовной ответственности иностранных заказчиков махинаций.
Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)