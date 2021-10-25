ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Працювали" на іноземних хакерів: викрито схему легалізації коштів через криптовалюти

Новость на русском →
Понеділок 25 жовтня 2021 15:28
"Працювали" на іноземних хакерів: викрито схему легалізації коштів через криптовалюти Фото: правоохоронці викрили схему легалізації коштів через криптовалюти (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні викрито масштабну схему з легалізації коштів в особливо великих розмірах для іноземних хакерів. Зловмисники крали криптовалюти з низки цифрових гаманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що група осіб, маскуючись під різними нік-неймами в мережі Darknet, використовували мережу підставних осіб, фінансових сервісів та проводили складні операції з легалізації злочинних доходів в інтересах кіберзлочинців.

Так, під час проведення обшуків, правоохоронці виявили схему створення, використання та збуту саморобних програмно-апаратних засобів, на які зловмисники заздалегідь прописували шкідливе програмне забезпечення.

Зокрема, з його допомогою вони отримували доступ до цифрових гаманців жертв з метою подальшого приховуваного викрадення з них криптовалют.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності іноземних замовників махінацій.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура України Біткоін
NEWS
Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень
Названо область-лідер за заповненістю COVID-відділень
DAILY
Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Секретар РНБО Олексій Данілов: Я за жорстку президентську республіку