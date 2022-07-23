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Працювала штурмова авіація. ЗСУ знищили майже сотню окупантів на півдні за добу

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Субота 23 липня 2022 02:22
Працювала штурмова авіація. ЗСУ знищили майже сотню окупантів на півдні за добу Фото: ЗСУ знищили майже сотню окупантів на півдні (АрміяInform)
Автор: РБК-Україна

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію на півдні та кожного дня знищують ворога. Російські окупанти 22 липня втратили багато живої сили та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що штурмова авіація та гелікоптери ЗСУ завдали чотирьох ударів по двом опорним пунктам противника у Херсонській області та по скупченню загарбників у Миколаївській області.

Зафіксовано втрати ворога у кількості:

  • 93 окупантів;
  • 1 реактивної системи залпового вогню "Град";
  • 3 БТР-82;
  • 2 самохідних потужних гармат "Піон";
  • 6 одиниць автотехніки;
  • 1 складу з боєприпасами.

В ОК "Південь" також додали, що у штормовому Чорному морі продовжують перебувати 2 російські ракетоносці з 16 "Калібрами". Окрім цього, кількість великих десантних кораблів противника збільшилась до двох.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія стягує війська на окупований південь України, оскільки всерйоз побоюється контрнаступу ЗСУ.

До слова, Олексій Арестович розповів, що українська армія взяла під свій контроль два населені пункти Херсонської області, один з них - частково. Наші воїни розмістилися так, що 1000 окупантів опинилася в оточенні.

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