Работал "в команде" с Кулиничем. В госизмене подозревают экс-заместителя секретаря СНБО

"5-я служба федеральной службы безопасности России образовала преступную организацию для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ России Игорь Чумаков. В ее состав входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора.

"Привлекли фесбешники к своей противоправной деятельности и представителей бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, который в свою очередь привлек в группу других граждан Украины", - говорят в ГБР.

В частности, Владимир Сивкович координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

"Для прикрытия бывший заместитель секретаря СНБО создал в Москве "политический офис", работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью. А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины", - добавляют в ДБР.

Владимир Сивкович сообщил о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

Справка

Сивкович работал заместителем секретаря СНБО Украины с октября 2010 года по февраль 2014 года