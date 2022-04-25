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Работает ПВО. Жителей Львовской области призвали оставаться в укрытиях

Фото: жителей Львовской области призвали оставаться в укрытиях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львовской области утром в понедельник, 25 апреля, была объявлена воздушная тревога. Жителей региона призвали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Жители Львовской области, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - написал он.

Напомним, в Одесской области утром 25 апреля была объявлена тревога. Власти сообщили, что есть угроза ударов из акватории Черного моря по другим регионам Украины.

Также напомним, вчера оккупанты выпустили 9 ракет по городу Кременчуг Полтавской области. Повреждены ТЭЦ и НПЗ.

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