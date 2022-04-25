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Працює ППО. Мешканців Львівської області закликали залишатися в укриттях

Фото: жителів Львівської області закликали залишатися в укриттях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Львівської області зранку у понеділок, 25 квітня, було оголошена повітряна тривога. Жителів регіону закликали залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО", - написав він.

Нагадаємо, в Одеській області зранку 25 квітня була оголошена тривога. Влада повідомила, що є загроза ударів з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.

Також нагадаємо, вчора окупанти випустили 9 ракет по місту Кременчук Полтавської області. Пошкоджені ТЕЦ і НПЗ.

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Львівська областьВійна Росії проти України