Как работает банковская система Украины, - разъяснение НБУ

Национальный банк и банковская система Украины продолжают работать. Банки продолжают обеспечивать работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, банки также по возможности постепенно подкрепляют банкоматы наличными.

"Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет наличными кассы банков и их ликвидность. Временные лимиты на снятие наличных в размере 100 тыс. гривен в день позволяют полностью закрыть первоочередные потребности", - говорится в сообщении.

Безналичные расчеты в дальнейшем осуществляются без ограничений, добавили в НБУ.