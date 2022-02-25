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Как работает банковская система Украины, - разъяснение НБУ

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 12:43
Как работает банковская система Украины, - разъяснение НБУ Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк и банковская система Украины продолжают работать. Банки продолжают обеспечивать работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, банки также по возможности постепенно подкрепляют банкоматы наличными.

"Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет наличными кассы банков и их ликвидность. Временные лимиты на снятие наличных в размере 100 тыс. гривен в день позволяют полностью закрыть первоочередные потребности", - говорится в сообщении.

Безналичные расчеты в дальнейшем осуществляются без ограничений, добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).

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