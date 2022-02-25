Как работает банковская система Украины, - разъяснение НБУ
Национальный банк и банковская система Украины продолжают работать. Банки продолжают обеспечивать работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, банки также по возможности постепенно подкрепляют банкоматы наличными.
"Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет наличными кассы банков и их ликвидность. Временные лимиты на снятие наличных в размере 100 тыс. гривен в день позволяют полностью закрыть первоочередные потребности", - говорится в сообщении.
Безналичные расчеты в дальнейшем осуществляются без ограничений, добавили в НБУ.
Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.
Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).