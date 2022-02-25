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Як працює банківська система України, - роз'яснення НБУ

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 12:43
Як працює банківська система України, - роз'яснення НБУ Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк та банківська система України продовжують працювати. Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, банки також за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою.

"Національний банк, зі свого боку, підкріплює готівкою каси банків та їхню ліквідність. Тимчасові ліміти на зняття готівки у розмірі 100 тис. гривень на день дозволяють повністю закрити першочергові потреби", - йдеться в повідомленні.

Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень, додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 лютого Національний банк прийняв постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

Крім того, НБУ ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ).

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Національний банк України
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