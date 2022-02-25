Як працює банківська система України, - роз'яснення НБУ

Національний банк та банківська система України продовжують працювати. Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, банки також за можливості поступово підкріплюють банкомати готівкою. "Національний банк, зі свого боку, підкріплює готівкою каси банків та їхню ліквідність. Тимчасові ліміти на зняття готівки у розмірі 100 тис. гривень на день дозволяють повністю закрити першочергові потреби", - йдеться в повідомленні. Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень, додали в НБУ.