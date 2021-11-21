"Работаем на грани возможностей": в Грузии заявили о напряженной ситуации с COVID
В Грузии стремительно ежедневно растет количество новых случаев коронавируса. Из-за напряженной ситуации с COVID-19, система здравоохранения "работает на грани возможностей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя грузинского национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, которого цитирует Sputnik.Грузия.
По его словам, если количество инфицирований будет продолжать расти, стране понадобится мобилизация дополнительных коек.
"Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей", - заявил он.
Как известно, в Грузии с сентября началась пятая волна коронавируса. Так, в среднем за сутки в стране регистрируется 4-5 тысяч новых случаев и 70-80 смертей.
Добавим, что в Грузии граждане старше 60 лет, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса, получат доплату к пенсии - около 63 долларов на счет.