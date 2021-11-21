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"Работаем на грани возможностей": в Грузии заявили о напряженной ситуации с COVID

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Грузия, Воскресенье 21 ноября 2021 14:57
"Работаем на грани возможностей": в Грузии заявили о напряженной ситуации с COVID Фото: в Грузии заявили о напряженной ситуации с COVID (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Грузии стремительно ежедневно растет количество новых случаев коронавируса. Из-за напряженной ситуации с COVID-19, система здравоохранения "работает на грани возможностей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя грузинского национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, которого цитирует Sputnik.Грузия.

По его словам, если количество инфицирований будет продолжать расти, стране понадобится мобилизация дополнительных коек.

"Эпидситуация в стране остается напряженной. К сожалению, у нас по четыре тысячи новых случаев в день, и есть вероятность роста этого показателя. Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей", - заявил он.

Как известно, в Грузии с сентября началась пятая волна коронавируса. Так, в среднем за сутки в стране регистрируется 4-5 тысяч новых случаев и 70-80 смертей.

Добавим, что в Грузии граждане старше 60 лет, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса, получат доплату к пенсии - около 63 долларов на счет.

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