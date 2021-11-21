"Працюємо на межі можливостей": в Грузії заявили про напружену ситуацію з COVID

У Грузії стрімко щодня росте кількість нових випадків коронавірусу. Через напружену ситуацію з COVID-19, система охорони здоров'я "працює на межі можливостей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови грузинського Національного центру контролю захворювань та громадського здоров'я Паата Імнадзе, якого цитує Sputnik.Грузія.

За його словами, якщо кількість інфікувань продовжуватиме зростати, країні знадобиться мобілізація додаткових ліжок.

"Епідситуація у країні залишається напруженою. На жаль, у нас по чотири тисячі нових випадків на день, і є ймовірність зростання цього показника. Сьогодні система охорони здоров'я працює на межі можливостей", - заявив він.

Як відомо, у Грузії з вересня розпочалася п'ята хвиля коронавірусу. Так, у середньому за добу в країні реєструється 4-5 тисяч нових випадків та 70-80 смертей.