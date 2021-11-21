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"Працюємо на межі можливостей": в Грузії заявили про напружену ситуацію з COVID

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Грузія, Неділя 21 листопада 2021 14:57
"Працюємо на межі можливостей": в Грузії заявили про напружену ситуацію з COVID Фото: в Грузії заявили про напружену ситуацію з COVID (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

У Грузії стрімко щодня росте кількість нових випадків коронавірусу. Через напружену ситуацію з COVID-19, система охорони здоров'я "працює на межі можливостей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови грузинського Національного центру контролю захворювань та громадського здоров'я Паата Імнадзе, якого цитує Sputnik.Грузія.

За його словами, якщо кількість інфікувань продовжуватиме зростати, країні знадобиться мобілізація додаткових ліжок.

"Епідситуація у країні залишається напруженою. На жаль, у нас по чотири тисячі нових випадків на день, і є ймовірність зростання цього показника. Сьогодні система охорони здоров'я працює на межі можливостей", - заявив він.

Як відомо, у Грузії з вересня розпочалася п'ята хвиля коронавірусу. Так, у середньому за добу в країні реєструється 4-5 тисяч нових випадків та 70-80 смертей.

Додамо, що в Грузії громадяни старше 60 років, які щепилися першою дозою вакцини від коронавірусу, отримають доплату до пенсії - близько 63 доларів на рахунок.

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