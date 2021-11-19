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В Грузии пожилым людям доплачивают к пенсии за вакцинацию

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Пятница 19 ноября 2021 16:50
В Грузии пожилым людям доплачивают к пенсии за вакцинацию Фото: в Грузии начисляют доплату пенсионерам, которые вакцинировались от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Грузии граждане старше 60 лет, которые привились первой дозой вакцины от коронавируса - получат доплату к пенсии. Переводят около 63 долларов на счет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости-Грузия".

По словам исполняющего обязанности руководителя Агентства социальных услуг Левана Гогодзе, общий объем выплат составляет около 645,8 тысячи долларов.

Отмечается, что доплату получат все пенсионеры, которые вакцинируются до 31 декабря включительно. Программа начала действовать уже 8 ноября.

Счет в банке будет автоматически открыт для граждан, не получающих пенсию, однако достигших 60-летнего возраста.

В то же время пенсионеры, которые ранее уже сделали прививку первой дозой или уже вакцинируются бустером - не смогут получить доплату.

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Грузия Вакцинация Коронавирус
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