"Работаем бок о бок". Блинкен поговорил с Кулебой об агрессии России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 7 января, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили российскую агрессию в отношении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена.
"Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины во время сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Кулебою. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", - заявил госсекретарь США на странице в Twitter.
Другие подробности телефонного разговора глав дипломатических ведомств Украины и США пока неизвестны.
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Кулеба на своей странице в Twitter рассказал, что Блинкен позвонил после закрытого заседания глав МИД стран НАТО.
"Блинкен сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - отметил он.
Напомним, вчера Блинкен вспоминал о ситуации вокруг Украины во время телефонного разговора с главой МИД Казахстана.
А до этого деэскалацию ситуации вокруг Украины обсудили Министерства обороны США и РФ.