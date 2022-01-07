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"Работаем бок о бок". Блинкен поговорил с Кулебой об агрессии России

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Вашингтон, Пятница 07 января 2022 19:20
"Работаем бок о бок". Блинкен поговорил с Кулебой об агрессии России Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 7 января, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили российскую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена.

"Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины во время сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Кулебою. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", - заявил госсекретарь США на странице в Twitter.

Другие подробности телефонного разговора глав дипломатических ведомств Украины и США пока неизвестны.

Обновлено.

Кулеба на своей странице в Twitter рассказал, что Блинкен позвонил после закрытого заседания глав МИД стран НАТО.

"Блинкен сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - отметил он.

Напомним, вчера Блинкен вспоминал о ситуации вокруг Украины во время телефонного разговора с главой МИД Казахстана.

А до этого деэскалацию ситуации вокруг Украины обсудили Министерства обороны США и РФ.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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