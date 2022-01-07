"Работаем бок о бок". Блинкен поговорил с Кулебой об агрессии России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 7 января, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили российскую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена .

"Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины во время сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Кулебою. Мы работаем бок о бок с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", - заявил госсекретарь США на странице в Twitter.

Другие подробности телефонного разговора глав дипломатических ведомств Украины и США пока неизвестны.

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Кулеба на своей странице в Twitter рассказал, что Блинкен позвонил после закрытого заседания глав МИД стран НАТО.

"Блинкен сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - отметил он.