Блинкен из-за протестов созвонился с главой МИД Казахстана. Вспомнили и Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Переговоры состоялись на фоне массовых протестов в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Блинкен подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное решение кризиса с соблюдением прав человека", - рассказали в Госдепе.

Кроме того, в ходе разговора Блинкена с Тлеуберди был поднят вопрос ситуации вокруг Украины.

"Госсекретарь также подчеркнул приоритетность содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию", - отметили в пресс-службе.