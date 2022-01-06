Пентагон провел переговоры с РФ. Обсуждали снижение рисков у границ Украины
Руководство министерств обороны США и России провело телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему Украины. В частности, снижение военных рисков вблизи ее границ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины", - говорится в размещенном на сайте Пентагона сообщении.
Министерство обороны России ограничилось заявлением о том, что Шойгу и Остин в телефонном разговоре "обсуждали вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".
Напомним, ранее в Минобороны Эстонии заявили, что Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы.
А министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС и НАТО должны активнее готовиться к возможному вторжению России в Украину.