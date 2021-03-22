Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места
Кабинет министров Украины может передать местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в "красной зоне" карантина. Ожидается, что решение будет принято сегодня.
Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил источник в Кабмине.
По его словам, ожидается, что такое решение могут принять на внеочередном заседании Кабинета министров 22 марта.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство должно пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в "красной зоне". Соответствующий вопрос поручили проработать Министерству инфраструктуры и Минздраву.
На сегодня в "красной" зоне запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных). При этом можно перевозить не более 5 человек в автомобиле, а также разрешена работа служебного транспорта.
Кроме того, ожидается, что окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве, в том числе что касается метро, будет принято сегодня. По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, общественный транспорт будет работать, но с учетом карантинных правил и ограничений. А любая остановка приведет к коллапсу в столице.