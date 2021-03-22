ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 12:52
Работа транспорта в "красной зоне": Кабмин может передать полномочия на места Фото: местной власти могут передать полномочия по ограничению транспорта (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Кабинет министров Украины может передать местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в "красной зоне" карантина. Ожидается, что решение будет принято сегодня.

Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил источник в Кабмине.

По его словам, ожидается, что такое решение могут принять на внеочередном заседании Кабинета министров 22 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство должно пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в "красной зоне". Соответствующий вопрос поручили проработать Министерству инфраструктуры и Минздраву.

На сегодня в "красной" зоне запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных). При этом можно перевозить не более 5 человек в автомобиле, а также разрешена работа служебного транспорта.

Кроме того, ожидается, что окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве, в том числе что касается метро, будет принято сегодня. По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, общественный транспорт будет работать, но с учетом карантинных правил и ограничений. А любая остановка приведет к коллапсу в столице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кабинет Министров Украины транспорт Карантин
NEWS
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
Совет ЕС утвердил новые санкции против России из-за нарушения прав человека
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию