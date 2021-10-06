Работа Рады заблокирована из-за отсутствия плана и повестки дня после отстранения спикера, - Рудык

Шаг к узурпации власти сделал каждый народный депутат, который голосовал за отстранение Дмитрия Разумкова с нарушением закона о регламенте.

"Монобильшинству сейчас можно все. Власть так их вдохновила, что они уже не видят берегов, а страна на пороге парламентского кризиса. Нет повестки дня, нет плана, а значит работа Верховной рады заблокирована. Это четкая иллюстрация того, каким образом сейчас работает власть. Более того, даже когда примут повестку дня, что в ней будет, кто ее будет составлять - огромный вопрос. Уверена, там будет много сюрпризов и некомпетентности так же, как мы видели в подготовке предыдущих документов", - подчеркивает лидер "Голоса".

Если власть так хотела убрать Разумкова с должности спикера парламента, то должна была бы придерживаться закона о регламенте, где эта процедура четко прописана. Однако это заняло бы 10 дней и монобольшинство решило не ждать и переступить через закон.

"Почему сейчас они гонят лошадей? Во-первых, нужны голоса и нужно, чтобы кто-то подписал так называемый законопроект об олигархах, чтобы закрыть этот вопрос. Во-вторых, потому что надо, чтобы не рассеивался флер от Трускавца - это ощущение, что все единственная команда, ощущение, что если ты не в команде, то все. И в-третьих, показать своим и всем, что они сильны и делать что угодно", - отмечает народный депутат.

Но каждый депутат, который переступает закон, должен помнить об ответственности за это.

"Когда и если насобирают голоса за отставку господина Разумкова, то вопрос "кто остановит монобольшинство?" будет стоять остро. Но каждый народный депутат в Верховной раде будет нести персональную ответственность за свое голосование, потому что сейчас происходит узурпация власти. Депутатам не следует забывать о голосовании регионалов 16 января 2014 года и последствия для тех, кто тогда поднимал руки", - заключает Кира Рудык.