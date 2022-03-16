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Работа на опережение. Жирнов объяснил двухсуточный комендантский час в Киеве

Фото: Николай Жирнов (Укринформ)
Автор: Ульяна Безпалько, Антон Федорцив

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов попытался объяснить усиление комендантского часа в столице соображениями безопасности.

Об этом глава военной администрации рассказал в интервью РБК-Украина.

Жирнов объяснил, что время комендантского часа определяется командующим обороной столицы. Перед этим он оценил состояние дел и перечень запланированных задач.

"Эта информация является закрытой и не подлежит комментированию. Единственное могу сказать, что спланированы серьезные меры по уничтожению ДРГ противника и других сил оккупантов, которые хотят овладеть Киевом. Мы работаем на опережение", – заявил генерал.

Он также добавил, что для личного состава терробороны никаких изменений не наступило, они работают в штатном режиме и в соответствии с определенными задачами. Гражданскому населению глава военной администрации посоветовал набраться терпения и выполнять требования власти для собственной безопасности.

К слову, Николай Жирнов озвучил количество задержанных в Киеве российских диверсантов.

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