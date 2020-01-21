НБУ может отказать Митюкову войти в набсовет Ощадбанка

Фото: Ощадбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Регулятор может отказать в согласовании кандидатуры Игоря Митюкова из-за конфликта интересов

Согласование недавно сформированного наблюдательного совета государственного Ощадбанка под угрозой срыва. На этот по причине вероятного отказа в согласовании кандидатуры главы наблюдательного совета Национального депозитария Украины и экс-министра финансов Украины Игоря Митюкова. Об этом сообщает "Апостроф", передает РБК-Украина.

”Этот кандидат на пост независимого члена и заместителя главы набсовета Ощадбанка, уже даже избранный главой комитета наблюдательного совета банка по назначениям и вознаграждениям, одновременно является действующим главой набсовета Национального депозитария Украины. А один из его ключевых акционеров - государственный Ощадбанк", - отмечает издание, имея в виду принцип независимости корпоративного управления, который исключает возможность занимать подобного уровня должность связанными лицами.

Согласно требованиям международных партнеров Украины, одним из основополагающих принципов формирования набсоветов является превалирование в них независимых директоров.

Первым на вероятный конфликт интересов указал первому заместителю главы Нацбанка Екатерине Рожковой народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко во время выездного заседания финансово-банковского комитета парламента в НБУ, дискуссию которых зафиксирована в стенограмме совместного заседания комитета с руководством Национального банка Украины 27 ноября 2019 года.

В свою очередь, опрошенные изданием юристы сошлись во мнении, что выбор кандидатуры Митюкова ставит его самого и регулятора в неоднозначную спорную ситуацию.

"Аффилированным лицом банка является любое юридическое лицо, в котором банк имеет существенное участие, то есть прямое или косвенное владение самостоятельно или совместно с другими лицами 10% и более уставного капитала, права голоса акций, паев юридического лица, или возможность значительного влияния на управление или деятельность юридического лица. Соответственно, даже в случае, если лицо является независимым директором наблюдательного совета, в силу требования о несвязанности, формально член наблюдательного совета аффилированного юридического лица не может быть независимым членом или представителем государства в набсовета госбанка", - прокомментировала ситуацию Алла Скрипник, адвокат Kushnir, Yakymyak&Partners.

Юрист Юлия Чухраенко обратила внимание, что Митюков бесспорно имеет все признаки связанного лица, а это однозначно исключает возможность назначить его в набсовет именно в роли "независимого".

"В соответствии с требованиями п. 3 ч. 13 п. 2 ч. 14 ст. 7 Закона Украины "О банках" Митюков формально не может быть независимым членом наблюдательного совета государственного банка и представителем государства в наблюдательном совете", - добавила юрист.

Напомним, согласно профильному закону, регулирующему банковскую деятельность и формирование набсоветов госбанков, Игорь Митюков в течение пяти лет после освобождения с должности главы набсовета Нацдепозитария не сможет претендовать на место независимого члена наблюдательных советов Ощадбанка или Укрэксимбанка, являющихся акционером НДУ.

Эксперты обращают внимание, что формирование Набсоветов госбанков из лиц, не соответствующих установленным законом требованиям независимости и отсутствия конфликта интересов, в будущем может стать поводом для судебного оспаривания решений таких набсоветов, что создает существенные риски для будущей приватизации государственных банков.

Как ранее сообщал РБК-Украина, главой наблюдательного совета АО "Ощадбанка" была избрана госпожа Байба Апин. Соответствующее решение было принято на заседании обновленного состава совета в начале декабря 2019 года.

В состав наблюдательного совета также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Хуан Энрике Перес Калот, Янне Харьюнпаа, Игорь Митюков, представитель государства от Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Юлия Пашко и представитель президента Украины Юрий Храмов.