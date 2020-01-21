НБУ може відмовити Мітюкову увійти до наглядової ради Ощадбанку

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Регулятор може відмовити в узгодженні кандидатури Ігоря Мітюкова через конфлікт інтересів

Друга спроба сформувати наглядову раду державного Ощадбанку під загрозою зриву. На цей раз причина у вирогідній відмові в погодженні кандидатури голови наглядової ради Національного депозитарію України та екс-міністра фінансів України Ігоря Мітюкова. Про це повідомляє "Апостроф", передає РБК-Україна.

"Цей кандидат на посаду незалежного члена та заступника голови наглядової ради Ощадбанку, якого вже навіть обрали головою комітету спостережної ради банку за призначеннями і винагородами, одночасно є чинним головою наглядової ради Національного депозитарію України. А один із його ключових акціонерів - державний Ощадбанк", - зазначає видання, маючи на увазі принцип незалежності корпоративного управління, який виключає можливість займати подібного рівня посаду пов'язаними особами.

Згідно з вимогами міжнародних партнерів України, одним з основоположних принципів формування наглядових рад є превалювання в них незалежних директорів.

Першим на ймовірний конфлікт інтересів вказав першому заступнику голови Нацбанку Катерині Рожкової народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко під час виїзного засідання фінансово-банківського комітету парламенту в НБУ, дискусію яких зафіксована в стенограмі спільного засідання комітету з керівництвом Національного банку України 27 листопада 2019 року.

У свою чергу, опитані виданням юристи зійшлися на думці, що вибір кандидатури Мітюкова ставить його самого і регулятора в неоднозначну спірну ситуацію.

"Афілійованою особою банку є будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь, тобто пряме або опосередковане володіння самостійно або спільно з іншими особами 10% і більше статутного капіталу, права голосу акцій, паїв юридичної особи, або можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Відповідно, навіть у разі, якщо особа є незалежним директором наглядової ради, в силу вимоги про незв'язаності, формально член наглядової ради аффилированного юридичної особи не може бути незалежним членом або представником держави наглядової ради держбанку", - прокоментувала ситуацію Алла Скрипник, адвокат Kushnir, Yakymyak&Partners.

Юрист Юлія Чухраєнко звернула увагу, що Мітюков безперечно має всі ознаки пов'язаної особи, а це однозначно виключає можливість призначити його в наглядову раду саме в ролі "незалежного".

"Відповідно до вимог п. 3 ч. 13 п. 2 ч. 14 ст. 7 Закону України "Про банки" Мітюков формально не може бути незалежним членом наглядової ради державного банку та представником держави в наглядовій раді", - додала юрист.

Нагадаємо, згідно з вищезазначеним законом, що регулює банківську діяльність і формування наглядових рад держбанків, Ігор Мітюков протягом п'яти років після звільнення з посади голови наглядової ради Нацдепозитарію не зможе претендувати на місце незалежного члена наглядових рад Ощадбанку або Укрексімбанку, які є акціонером НДУ.

Експерти звертають увагу, що формування наглядових рад держбанків з осіб, які не відповідають встановленим законом вимогам незалежності та відсутності конфлікту інтересів, в майбутньому може стати приводом для судового оскарження рішень таких наглядових рад, що створює істотні ризики для майбутньої приватизації державних банків.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, головою наглядової ради АТ "Ощадбанку" була обрана пані Байба Апин. Відповідне рішення було прийнято на засіданні оновленого складу ради на початку грудня 2019 року.

До складу наглядової ради також увійшли незалежні члени Байба Апин, Пітер Бріггс, Міхаель Вайнштейн, Хуан Енріке Перес Калот, Янне Харьюнпаа, Ігор Мітюков, представник держави від Комітету Верховної ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Юлія Пашко і представник президента України Юрій Храмов.