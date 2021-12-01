Робота Луганської ТЕС під загрозою через блокування Росією поставок вугілля, - "ДТЕК Енерго"

Через блокування поставок вугілля зі сторони Російської Федерації на Луганську ТЕС подальша робота станції знаходиться під загрозою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву "ДТЕК Енерго", опубліковану на сайті компанії.

"В кінці жовтня "ДТЕК Енерго" вдалося наростити обсяги вугілля для роботи станції протягом 1,5 місяців. Але поки Російська Федерація не зніме обмеження на поставки вугілля в Україну, станція не зможе поповнювати свої запаси. Станом на 30 листопада на складах станції знаходиться 38 тис. тонн вугілля, при роботі одним блоком вугілля вистачить на 16 діб", - наголошує "ДТЕК Енерго".

З 1 листопада Російська Федерація заблокувала поставки енергетичного вугілля в Україну. Станція немає фізичної можливості отримувати вугілля залізницею окрім з території Росії.

Для економії палива та забезпечення безперебійної роботи підприємства станція була вимушена перейти на роботу одним блоком.

"У разі відсутності постачань вугілля на ТЕС станція має технічну можливість перейти на спалювання природного газу, адже пріоритет ТЕС - забезпечення стабільного енерго- та теплопостачання регіону. Але без допомоги та підтримки держави стосовно можливості і обґрунтованості роботи на природному газі це неможливо", - зазначили в компанії.

В "ДТЕК Енерго" стурбовані безвідповідальними та панічними заявами окремих політиків стосовно роботи Луганської ТЕС.

"Ми закликаємо всі політичні сили та владні структури, замість звинувачень, об’єднатися навколо вирішення проблеми Луганської ТЕС", - зазначили в компанії.